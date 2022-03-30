Это не шутка! 1 апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид

Этот астероид относится к классу «Аполлон» — таких объектов около 15 тысяч. Путь их вращения вокруг Солнца пересекается с орбитой Земли. 2007 FF1 проделывает круг за 684 дня. Это почти равняется марсианскому году, который составляет 687 дней.

«Гость из космоса» будет на минимальном расстоянии от нашей планеты в 21:35 по Гринвичскому времени. Астероид приблизится к Земле на 7,4 миллиона километров, что в тридцать раз превышает расстояние до Луны. В следующий раз 2007 FF1 орбиты Земли и 2007 FF1 соприкоснутся в 2037 году.