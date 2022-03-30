«Грешил»: Ширвиндт уличил покойного Задорнова во лжи

Как оказалось, часть из них принадлежит Александру Ширвиндту, правда, его друг-сатирик не признавал этого публично, более того на сцене он преподносил их так, будто сам участвовал в той или иной ситуации. Актер признался, что какое-то время даже таил на своего приятеля обиду за его подлую кражу идей, пишет Dni.ru.

«Миша тоже поначалу грешил этим — полувраньем, полуворовством»,

– признался Ширвиндт.

Но в конце-концов ему удалось добиться справедливости, и в этом ему помогла небольшая хитрость. Актер вспомнил, как он вместе с Задорновым и Жванецким летел в Кельн. В какой-то момент к Ширвиндту повернулся Жванецкому и начал рассказывать какую-то историю, однако резко оборвал ее в самом начале. Они оба посмотрели на Задорнова и замолчали, мол, сворует же. Для сатирика поведение друзей стало хорошим уроком.