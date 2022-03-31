Ксения Собчак пожаловалась на финансовые трудности

Отключение монетизации YouTube разрушило схему «выпуск – заработок, тратящийся на следующий выпуск», призналась журналистка.

Ксения Собчак обратилась к своим подписчикам в Telegram, признавшись в финансовых трудностях. По словам журналистки, после отключения монетизации YouTube и прекращения работы спонсорства пропал заработок с выпусков.

Однако ее команда по-прежнему продолжает делать большие материалы для YouTube, записывать подкасты, а также оперативно выпускать новости в Telegram-канале, освещая происходящее в мире.

«Бесперебойная работа YouTube-канала – это тоже огромный труд, – отметила журналистка, – Мы продолжаем дважды в неделю делать интервью и большие спецвыпуски для YouTube. YouTube, где отключена монетизация, спонсорство не работает, а, значит, и схемы "выпуск – заработок, который тратится на следующий выпуск, – новый выпуск" больше не существует».

По словам Собчак, несмотря на все трудности, ее редакция продолжает работать. Она предложила подписчикам поддержать журналистов, купив на сайте мерч или пожертвовав им любую сумму.