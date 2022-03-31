Ксения Собчак пожаловалась на финансовые трудности
Отключение монетизации YouTube разрушило схему «выпуск – заработок, тратящийся на следующий выпуск», призналась журналистка.
Ксения Собчак обратилась к своим подписчикам в Telegram, признавшись в финансовых трудностях. По словам журналистки, после отключения монетизации YouTube и прекращения работы спонсорства пропал заработок с выпусков.
Однако ее команда по-прежнему продолжает делать большие материалы для YouTube, записывать подкасты, а также оперативно выпускать новости в Telegram-канале, освещая происходящее в мире.
«Бесперебойная работа YouTube-канала – это тоже огромный труд, – отметила журналистка, – Мы продолжаем дважды в неделю делать интервью и большие спецвыпуски для YouTube. YouTube, где отключена монетизация, спонсорство не работает, а, значит, и схемы "выпуск – заработок, который тратится на следующий выпуск, – новый выпуск" больше не существует».
По словам Собчак, несмотря на все трудности, ее редакция продолжает работать. Она предложила подписчикам поддержать журналистов, купив на сайте мерч или пожертвовав им любую сумму.
«Спасибо. Мы работаем для вас», – завершила пост телеведущая.