Даты рождения людей, жизнь которых изменит новолуние 1 апреля

Апрель 2022 года будет по-настоящему необычным и даже немного опасным месяцем, потому что на него приходится сразу два новолуния. Одно из них, ожидающееся 1 апреля, для некоторых обещает стать переломным. Астропсихолог Ирина Булгакова в интервью Пятому каналу рассказала, на кого особенно сильно повлияют небесные тела.

1 апреля Солнце, Луна, Меркурий и Херон соберутся в 12 градусе Овна. Само по себе новолуние всегда задает бессознательную и неукротимую активность в людях. А благодаря Овну усиливает ее.

«Тогда наши желания и поступки обретут новый импульс и новый ток, ток движения. Гармоничный аспект к Плутону создаст помощь влиятельных лиц, но два гармоничных аспекта, так называемые бессикстили на Нептун и Юпитер, принесут нам человеколюбие и гуманность и создадут новые договоры о миролюбии», – объяснила Булгакова.

Она назвала даты рождения, жизнь которых изменится после 1 апреля.