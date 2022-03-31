Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

Директор театра «Современник» Татьяна Баранова сообщила об увольнении актрисы. «Чулпан Хаматова по собственному желанию прекратила рабочие отношения с театром 23 марта 2022 года», – заявила она.

Напомним, что звезда состояла в труппе с 1998 года и являлась ведущей актрисой театра. В последнее время она была заявлена в двух спектаклях текущего репертуара. Артистка также играла на сцене Театра наций в постановке «Горбачев» вместе с Евгением Мироновым. Поклонники задаются вопросом, кто же теперь заменит Чулпан и какова судьба самого спектакля в связи с ее неожиданным отъездом.

Постановка пользовалась большим успехом у публики. Игру актеров оценил даже сам Михаил Сергеевич. «Побывав на премьере спектакля, я был приятно удивлен тем, как Евгений Миронов перевоплощается на сцене, – говорил Горбачев. – И для меня очень важно, что именно он и Чулпан Хаматова, которая фантастически похожа на Раису Максимовну, воплотят образы героев. Я Жене и Чулпан доверяю, хорошо их знаю, это прекрасные актеры и глубокие люди».

Напомним, что Чулпан уехала в Латвию вместе с тремя дочерьми. По словам актрисы, за границу она перебралась, не думая о материальном обеспечении. Денег у звезды оставалось всего на несколько месяцев. К счастью, ей быстро предложили работу в столице. Алвис Херманис пригласил актрису играть в Новом Рижском театре. Режиссер высоко ценит талант звезды, ведь именно он создавал постановку «Горбачев» и имел удовольствие наслаждаться талантом Хаматовой.