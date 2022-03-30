Рэпер Face: «Я больше не строю из себя долбо*ба»

Коренной перелом во взглядах и творчестве рэпера случился в 2018 году, когда он стал уходить в протестное творчество и написал альбом «Пути неисповедимы».

Отвечая на вопрос Дудя, не изменил ли он свои взгляды из меркантильных соображений, Face сказал: «Да, многие говорят, что я это сделал, чтобы хайпануть и денег заработать, но о каких деньгах идет речь? Все! [Наоборот] у тебя проблемы начинаются в плане денег. Все мои проблемы с концертами – это все [началось] с альбома "Пути неисповедимы". Я на этой теме [оппозиции к властям] теряю в плане денег. Я приобретаю что-то внутри и отдаю что-то из кармана».

Последние месяцы в России рэпер испытывал давление. По его словам, власть пыталась отменять его концерты, звоня организаторам и прося это сделать.

«Я не готов жить в стране, которая воюет с Украиной», – заявил Face. Сейчас он живет за границей, где планирует продолжить свое творчество. Зарабатывать артист собирается «на стримингах и концертах». (Напомним, музыкант удалил свои треки с российских стриминговых платформ, но оставил на других.)

Фемида-богохульница.

Говоря о том, готов ли он сесть в тюрьму, рэпер заявил, что не стремится к этому, но за правое дело морально готов: «За неправое дело я не сяду, потому что я ничего такого не делал. А за дело правильное – не стыдно. И оно будет стоить того, чтобы приложить максимум усилий, чтобы вытерпеть и пройти достойно. Но, конечно, я к этому не стремлюсь, иначе я был бы в Москве».

В музыкальные планы рэпера также входит начать записывать музыку на английском языке, чтобы показать всему миру, что есть и другие русские, которые не согласны с войной в Украине: «Ситуация такова, что такие люди, как мы с тобой [с Юрией Дудем], должны на себя взять ответственность и, во-первых, съесть горькую пилюлю коллективной вины и, во-вторых, показать что да, есть другие русские, другие граждане России, а не только [люди из трансляции] в Лужниках».

Отвечая на традиционный вопрос: «Оказавшись сейчас перед Путиным, что ты ему скажешь?»

Рэпер не нашел, что ответить: «Я реально не знаю, я боюсь, что слов бы не нашел. Я не знаю, что делать с таким человеком. Он ужасный, но рука поднимется или нет на него, я не знаю. А разговаривать с ним язык сломается».

Напомним, что в прошлое интервью с Юрием Дудем (четыре с половиной года назад) на такой же вопрос молодой исполнитель ответил так: «Спасибо за то, что уронили Запад».