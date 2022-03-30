Tallinn Music Week объявил артистов музыкальной программы этого года.

На вечеринке Indie Shuffle в черном зале F-hoone выступят артисты со всей Европы, в том числе эстонский саунд-дизайнер Лийз Ринг и победительница шоу «Эстония ищет суперзвезду» Алика Милова. Вечер открытия завершится в техноклубе HALL вечеринкой из серии ISU.

В пятницу, 6 мая, фестиваль продолжится 13 кураторскими вечерами в столице. Построенный в старом вагонном депо, клуб D3 представит честь и гордость эстонского и финского инди, эстонских легенд Rövel Ööbik, и камбек после семилетнего перерыва от 22-Pistepirkko, которые сыграют программу, преисполненную шика, лоска и необработанного психоделического рока. Легенд поддержат представители нового поколения групп из числа наших северных соседей Have You Ever Seen the Jane Fonda Aerobic VHS?.

На вечере Tartu 2024, организованном тартуским домом музыкального и видео-продакшна Ö Studio, в клубе Uus Laine институциональное встречается и экспериментальным: Мари Калкун и основатель Ö Studio Мартин Кикас с программой Hum of Tartu, а также продюсер Dew 8 и уникальный рэп-персонаж, представитель молодого поколения Эстонии Väike PD. На месте боссом лондонского лейбла Blah Records Ли Скоттом будет проводиться съемка эпизода ÖTV, он также будет транслироваться в прямом эфире на сайте.

На вечере Эстонской хоровой ассоциации в церкви Святой Екатерины Камерный женский хор Musamari представит публике произведение Марта Саара и Вельо Тормиса в сопровождении сольных импровизаций на флейте от Марии Элонен и Кристьяна Луме.

На вечере PopSpot, что состоится на Vaba Lava, выступят самые яркие артисты из Эстонии и Южной Африки — от нашей рэп-звезды nublu, дуэта электронной музыки WATEVA и до хип-хоп-таланта из Йоханнесбурга Costa Titch. В Fotografiska Tallinn Warner Music Live представит творчество отечественных продюсеров и музыкантов от Карла Киллинга до Рауля Оямаа.

В программе Made in Canada на сцене Erinevate Tubade Klubi прозвучит творчество шести канадских артистов, среди которых группа Arcana Kings, прославившаяся своими стадионными рок-гимнами. В F-hoone латвийский фестиваль искусств и музыки Skaņu Mežs отмечает свое 20-летие. На сцене появятся Маарья Нуут, одна из самых инновационных артисток Эстонии, и самый интересный экспериментатор из числа южных соседей, гитарист Эдгарс Рубен, уже выступавший на TMW много лет назад под именем Mona De Bo.

В Зеленом зале Теллискиви, на сцене передвижного культурного фестиваля Võnge выступят Púr Múdd и Даниэль Леви, известные эстонские поп-исполнители, а также Neon Fir, молодые музыканты, играющие музыку с отсылками к прог-попу. Фьюче-фолк-группа OOPUS снова представит фолктроник-сцену в Fotografiska, на которую также выйдет человек-оркестр Тыну Тубли из Trad.Attack!. Sveta Bаar представляет подборку Dark Disko из пост-панка и более мрачных танцевальных битов под руководством диджея и продюсера Djedjotronic из Франции.