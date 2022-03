Tallinn Music Week объявил артистов музыкальной программы этого года.

В пятницу, 6 мая, фестиваль продолжится 13 кураторскими вечерами в столице. Построенный в старом вагонном депо, клуб D3 представит честь и гордость эстонского и финского инди, эстонских легенд Rövel Ööbik, и камбек после семилетнего перерыва от 22-Pistepirkko, которые сыграют программу, преисполненную шика, лоска и необработанного психоделического рока. Легенд поддержат представители нового поколения групп из числа наших северных соседей Have You Ever Seen the Jane Fonda Aerobic VHS?.