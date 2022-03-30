Автор фразы про «русский военный корабль» вернулся домой и получил награду

Хотя долгое время считалось, что солдаты, защищавшие остров Змеиный, погибли. Российская сторона сразу обозначила, что солдаты смогут вернуться домой после захвата в плен. Неделю спустя украинские пограничники объявили, что есть надежда на то, что защитники острова еще живы.

Теперь Роман Грибов, автор всемирно известной цитаты, вернулся из плена домой, в Черкасскую область, и за свои заслуги был награжден украинским государственным крестом Героя.

«Я хочу сказать большое спасибо украинскому народу за поддержку. У нас есть сила, у нас есть правда, мы победим. Слава Украине», - сказал Грибов. Он и другие солдаты вернулись домой после обмена пленными между российскими и украинскими войсками, сообщает Odessa Journal.