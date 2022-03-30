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Автор фразы про «русский военный корабль» вернулся домой и получил награду

Limon.ee
Автор фразы про «русский военный корабль» вернулся домой и получил награду
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Роман Грибов вернулся домой.
Роман Грибов вернулся домой. Фото: CHERKASY REGIONAL STATE ADMINISTRATION/VIA REUTERS/Scanpix

Автор легендарной фразы про «русский военный корабль» пограничник Роман Грибов с острова Змеиный вернулся из плена в родную Черкасскую область.

Хотя долгое время считалось, что солдаты, защищавшие остров Змеиный, погибли. Российская сторона сразу обозначила, что солдаты смогут вернуться домой после захвата в плен. Неделю спустя украинские пограничники объявили, что есть надежда на то, что защитники острова еще живы.

Теперь Роман Грибов, автор всемирно известной цитаты, вернулся из плена домой, в Черкасскую область, и за свои заслуги был награжден украинским государственным крестом Героя.

«Я хочу сказать большое спасибо украинскому народу за поддержку. У нас есть сила, у нас есть правда, мы победим. Слава Украине», - сказал Грибов. Он и другие солдаты вернулись домой после обмена пленными между российскими и украинскими войсками, сообщает Odessa Journal

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