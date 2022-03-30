Автор легендарной фразы про «русский военный корабль» пограничник Роман Грибов с острова Змеиный вернулся из плена в родную Черкасскую область.
Автор фразы про «русский военный корабль» вернулся домой и получил награду
Хотя долгое время считалось, что солдаты, защищавшие остров Змеиный, погибли. Российская сторона сразу обозначила, что солдаты смогут вернуться домой после захвата в плен. Неделю спустя украинские пограничники объявили, что есть надежда на то, что защитники острова еще живы.
Теперь Роман Грибов, автор всемирно известной цитаты, вернулся из плена домой, в Черкасскую область, и за свои заслуги был награжден украинским государственным крестом Героя.
«Я хочу сказать большое спасибо украинскому народу за поддержку. У нас есть сила, у нас есть правда, мы победим. Слава Украине», - сказал Грибов. Он и другие солдаты вернулись домой после обмена пленными между российскими и украинскими войсками, сообщает Odessa Journal.
Roman Hrybov, the author of the famous «Russian Warship, Go F*** Yourself» phrase, returned from Russian captivity to his native Cherkasy region. Glory to the Hero! #GlorytoUkraine pic.twitter.com/uruPgkBLGv— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 29, 2022