В группе жителей Эльва появился пост, который рассмешил всех участников юмористическим объявлением о продаже ковра.
«Отдаю самый дурацкий ковер в мире!» Скандальный ковер из Эльва нашел нового владельца всего за пару минут
В группа Эльва ELVA kuulutaja! опубликовали объявление о продаже причудливого ковра, который, по словам бывшего хозяина, уже тратит нервы другого человека.
«Этот ковер пролежал у нас дома полгода, в январе я его убрала, потому что очень разозлилась, но в феврале решила дать ему еще один шанс…» — рассказала Elu24 живущая в Эльва Луиза.
К своему удивлению, женщина, разместившая забавное объявление, всего за несколько минут нашла ковру нового хозяина. «Первый запрос пришел через несколько минут после публикации поста, но человек все-таки отказался. Следующий заинтересованный появилась еще через пять минут. Совершенно невероятно, я была уверена, что надо мной будут смеяться, а ковер окажется в мусорке», — призналась она.
Однако пользователи интернета посмеялись над объявлением, в котором говорилось: «Отдаю самый дурацкий ковер в мире — не буду врать, вы, наверное, выбьете его в лучшем случае к следующему Иванову дню, потому что мусора на этом ковре наверное больше, чем на улицах Эльва... (по крайней мере у меня) не очень получается его пропылесосить, это уже засчитывается за тренировку, потому что при этом надо проделывать акробатику, чтобы пылесос не засосал его, потому что этот ковер очень легкий. Утверждалось, что он не скользит, но я бы так не сказала - мой ребенок похож на Аладдина, когда ходит по нему. Наверное, было бы лучше постелить его в спальне, а не в гостиной, где большую часть времени кто-то ходит, но сейчас уже поздно, он уже даже не подходит для предбанника. Честно говоря, не представляю, что делать с этим ковром, но перед тем, как выкинуть, подумала, что все-таки предложу его, может, у кого-то есть хорошая идея... »