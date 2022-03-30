После начала спецоперации на Украине многие российские звезды решили не выражать свою позицию и не давать никаких оценок, а просто уехали из страны якобы в «отпуск». За это фанаты многим объявили травлю, сообщает Dni.ru.
«Посадят»: объявленного в розыск Баскова предупредили о последствиях
Наталья Палинова рассказала, что ждет российский шоу-бизнес после таких изменений, как он переживает панику и явное отсутствие заработков. И что за новая реальность ждет деятелей музыкального бизнеса.
По словам продюсера, больше всех ее удивил певец Николай Басков. Он одним из первых как настоящий патриот выразил свое прямое отношение к спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации.
«Меня поразил Коля Басков. Он один из первых, когда все начали вывешивать черные квадраты, а Люба Успенская отменила день рождения, все прореагировали на эту ситуацию. На моем веку было первый раз так. И в этот момент коля Басков выставляет обращение на своей странице. Тогда я обратила внимание, что это очень сильно рискованно. Даже не знала, какие будут последствия потом для Коли, как это все для него будет. Его сейчас уже объявили в розыск на Украине, посадят, если он пересечет границу. Это к слову, что Коля он сильный, не боязливый», – рассказала Наталья Палинова.
Глава Music Box признала, что в шоу-бизнесе сейчас происходит раскол, последствия которого будут видны не сразу. Некоторые артисты, поспешно выразив свою агрессию, навредили сами себе, как например Макс Барских.