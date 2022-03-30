«Посадят»: объявленного в розыск Баскова предупредили о последствиях

«Меня поразил Коля Басков. Он один из первых, когда все начали вывешивать черные квадраты, а Люба Успенская отменила день рождения, все прореагировали на эту ситуацию. На моем веку было первый раз так. И в этот момент коля Басков выставляет обращение на своей странице. Тогда я обратила внимание, что это очень сильно рискованно. Даже не знала, какие будут последствия потом для Коли, как это все для него будет. Его сейчас уже объявили в розыск на Украине, посадят, если он пересечет границу. Это к слову, что Коля он сильный, не боязливый», – рассказала Наталья Палинова.