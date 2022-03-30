Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз

После многочисленных взлетов и падений за последнее время нас ждет настоящий взлет и большой сюрприз! Этой осенью появится еще один член семьи Болдуин. Наш новый ребенок — очень яркое событие в нашей жизни. Благословение и подарок в такое неопределенное время,

— написала Хилария Болдуин в Instagram.

Она также опубликовала видео о том, как они рассказали детям об этом событии, а сам Болдуин перепостил его на свою страницу.

Пара уже воспитывает шестерых общих детей: Кармен, Марию, Рафаэля, Леонардо, Эдуардо и Люсию. У самого Болдуина также есть взрослая дочь Айрленд от бывшей жены Ким Бейсингер. Алек и Хилария Болдуин сыграли свадьбу в 2012 году, до брака они встречались год.

Эта новость действительно станет хорошей на фоне последних событий в жизни актера. В конце прошлого года на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где он играл главную роль, произошел неприятный инцидент — реквизитное оружие в руках актера оказалось настоящим. В результате стрельбы погибла женщина-оператор Галина Хатчинс.