Алек Болдуин и его супруга Хилария снова станут родителями — жена 63-летнего актера сообщила, что ждет седьмого ребенка, пишет Сплетник.
Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз
После многочисленных взлетов и падений за последнее время нас ждет настоящий взлет и большой сюрприз! Этой осенью появится еще один член семьи Болдуин. Наш новый ребенок — очень яркое событие в нашей жизни. Благословение и подарок в такое неопределенное время,
— написала Хилария Болдуин в Instagram.
Она также опубликовала видео о том, как они рассказали детям об этом событии, а сам Болдуин перепостил его на свою страницу.
Пара уже воспитывает шестерых общих детей: Кармен, Марию, Рафаэля, Леонардо, Эдуардо и Люсию. У самого Болдуина также есть взрослая дочь Айрленд от бывшей жены Ким Бейсингер. Алек и Хилария Болдуин сыграли свадьбу в 2012 году, до брака они встречались год.
Эта новость действительно станет хорошей на фоне последних событий в жизни актера. В конце прошлого года на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где он играл главную роль, произошел неприятный инцидент — реквизитное оружие в руках актера оказалось настоящим. В результате стрельбы погибла женщина-оператор Галина Хатчинс.
Ее родственники подали в суд на Болдуина и создателей фильма, обвинив их в пренебрежении правилами безопасности. Сам актер также подал судебный иск против продюсеров фильма.