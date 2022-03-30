Ляпис Трубецкой даст благотворительный концерт в Таллинне

Все доходы от концерта будут отправлены в поддержку Украины.

Песни группы «Не быць скотам», «Грай» и «Voiny sveta» уже давно превратились в настоящие гимны свободы Беларуси и Украины! В рамках разных проектов (Ляпис Трубецкой, BRUTTO NOSTRA) Сергей Михалок более 10 лет боролся с деспотией тиранских режимов Путина и Лукашенко посредством песен, видеоклипов и интервью.

В 2010 году в Беларуси и в 2015 году в России Ляпис был внесен в «черный список запрещенных музыкантов». В Беларуси Сергей Михалок был обвинен в «оскорблении Лукашенко», а в России – в «разжигании межнациональной вражды».