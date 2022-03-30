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Токсичные коллеги и бесконечные рабочие дни: эстонка, работавшая в крупной сети магазинов, не могла даже сходить в туалет

Добавлен комментарий Инспекции труда
Трийн Роос Limon.ee
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Токсичные коллеги и бесконечные рабочие дни: эстонка, работавшая в крупной сети магазинов, не могла даже сходить в туалет
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Müüja tööpäevad on pikad ja kurnavad. Pilt on illustreeriv.
Müüja tööpäevad on pikad ja kurnavad. Pilt on illustreeriv. Фото: Shutterstock

Тийна, работающая в крупной торговой компании, рассказала Elu24 свою историю. Компания, публично заявляющая о комфортной рабочей среде, на деле показала обратное. Женщина на собственном опыте ощутила все "радости" работы, когда ее одну поставили на 12-часовую смену, мало того, без инструктажа и без единого перерыва.

Тийна (имя изменено, настоящее известно редакции) решила поделиться своей историей, о которой долго не решалась говорить.

Это была работа, которая угробила её здоровье. Инсульт — единственное, что удалось заработать на этом месте Тийне. Сейчас, после многочисленных переработок, 50-летняя женщина признана нетрудоспособной.

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