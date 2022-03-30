Токсичные коллеги и бесконечные рабочие дни: эстонка, работавшая в крупной сети магазинов, не могла даже сходить в туалет

Тийна, работающая в крупной торговой компании, рассказала Elu24 свою историю. Компания, публично заявляющая о комфортной рабочей среде, на деле показала обратное. Женщина на собственном опыте ощутила все "радости" работы, когда ее одну поставили на 12-часовую смену, мало того, без инструктажа и без единого перерыва.