«Рабочие думают, что это дом миллиардера из списка Forbes»: как после спешного отъезда Чубайса из России поживает его особняк за 20 миллионов евро

Ни Чубайс, ни его жена свой отъезд не комментировали. Между тем злые языки заговорили, якобы бывший высокопоставленный чиновник бросил в России свой гигантский подмосковный особняк. А там - 1,5 гектара земли, хозяйский дом в стиле хайтек на 2,5 тысячи квадратных метров… Риелторы оценивают его в более чем 2 млрд рублей (20 млн евро).