Одно из самых обсуждаемых событий последних дней - стремительный отъезд из России Анатолия Чубайса.
«Рабочие думают, что это дом миллиардера из списка Forbes»: как после спешного отъезда Чубайса из России поживает его особняк за 20 миллионов евро
«Рабочие думают, что это дом миллиардера из списка Forbes»: как после спешного отъезда Чубайса из России поживает его особняк за 20 миллионов евро
Напомним, «отец приватизации» еще полтора года назад лишился поста руководителя корпорации «Роснано», а в 20-х числах нынешнего марта подал в отставку с поста спецпредставителя Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Затем в СМИ появилось фото Чубайса, стоящего у банкомата «где-то в Турции». Насколько известно, вместе с Анатолием Борисовичем Россию покинула и его супруга - режиссер Авдотья Смирнова, пишет kp.ru.
Ни Чубайс, ни его жена свой отъезд не комментировали. Между тем злые языки заговорили, якобы бывший высокопоставленный чиновник бросил в России свой гигантский подмосковный особняк. А там - 1,5 гектара земли, хозяйский дом в стиле хайтек на 2,5 тысячи квадратных метров… Риелторы оценивают его в более чем 2 млрд рублей (20 млн евро).
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