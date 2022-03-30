«Обязательно надо жить»: Елена Зеленская опубликовала трогательное видео

Недавно на странице Е. Зеленской появился ролик, рассказывающий о месячной борьбе украинского народа и о последствиях военнойспецоперации.

Действительно, прошло больше месяца, как люди оказались в другой реальности. «На войне время идёт по-другому. Мы постарели на десяток лет»,- начала свою запись первая леди Украины.

Она напомнила, что страдают не только военные и солдаты, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, но и очень много гражданского населения, в том числе дети. Города разрушены, люди потеряли связь друг с другом. Женщина вспомнила о беженцах, которых уже более десяти миллионов, и которые, потеряв все, теперь зависят от гуманитарной помощи.

Супруга президента сообщила об обстрелах 246 больниц, 13 из них в плачевном состоянии. «В подвалах больниц родилось уже больше 15 тыс. младенцев», — заявила она. Пострадало огромное количество школ, но ребятишки продолжают учится, даже находясь в укрытии.