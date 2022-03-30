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Финны массово скупают электромобили Peugeot: чем вызван ажиотаж?

Inna-Katrin Hein Limon.ee
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Финны массово скупают электромобили Peugeot: чем вызван ажиотаж?
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Электромобиль. Иллюстративное фото
Электромобиль. Иллюстративное фото Фото: shutterstock.com

В Финляндии бум на автомобили Peugeot. Многие хотят быстро прикупить электромобильчик и не тратиться на дорожающий с каждым днем бензин. Все акции, предлагающие скидки, прекращены, потенциальные клиенты выстраиваются в очереди, а продавцы просят покупателей проявить терпение, пишет Elu24.

Подобное происходит в десятках офисов Peugeot от Хельсинки до Рованиеми, сообщает is.fi. Ажиотаж вызван тем, что фирма Peugeot предложила купить полностью электрический автомобиль перед стокмановскими "сумасшедшими днями" с ежемесячной оплатой только 249 евро.

В рамках лизинговой кампании людям сделали заманчивое предложение: Peugeot e-2008 с нулевым залогом, без риска, что его могут продать кому-то другому. Финский импортер Peugeot не раскрыл количество автомобилей, забронированных во время кампании, но сказал, что это трехзначное число.

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