В Финляндии бум на автомобили Peugeot. Многие хотят быстро прикупить электромобильчик и не тратиться на дорожающий с каждым днем бензин. Все акции, предлагающие скидки, прекращены, потенциальные клиенты выстраиваются в очереди, а продавцы просят покупателей проявить терпение, пишет Elu24.
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Финны массово скупают электромобили Peugeot: чем вызван ажиотаж?
Финны массово скупают электромобили Peugeot: чем вызван ажиотаж?
Подобное происходит в десятках офисов Peugeot от Хельсинки до Рованиеми, сообщает is.fi. Ажиотаж вызван тем, что фирма Peugeot предложила купить полностью электрический автомобиль перед стокмановскими "сумасшедшими днями" с ежемесячной оплатой только 249 евро.