Финны массово скупают электромобили Peugeot: чем вызван ажиотаж?

Подобное происходит в десятках офисов Peugeot от Хельсинки до Рованиеми, сообщает is.fi. Ажиотаж вызван тем, что фирма Peugeot предложила купить полностью электрический автомобиль перед стокмановскими "сумасшедшими днями" с ежемесячной оплатой только 249 евро.

В рамках лизинговой кампании людям сделали заманчивое предложение: Peugeot e-2008 с нулевым залогом, без риска, что его могут продать кому-то другому. Финский импортер Peugeot не раскрыл количество автомобилей, забронированных во время кампании, но сказал, что это трехзначное число.