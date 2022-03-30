Новый парик и «восковое» лицо: как на самом деле выглядит Андрей Малахов

Имя 50-летнего известного российского журналиста уже несколько месяцев не сходит со страниц прессы. Дело в том, что внешний вид популярного телеведущего заметно изменился, что стало поводом для массы слухов.

Так, поклонники заметили, что Андрей не появляется перед камерами без парика, а его лицо выглядит несколько отекшим. Мнения разделились. Некоторые россияне уверены, что поводов для печали нет, и всему виной лишь неудачный поход к косметологу и смена стилиста. Другие полагают, что причиной перемен стало тяжелое заболевание.

Сам Малахов всячески демонстрирует бодрость духа и позитивный настрой, а также продолжает успешно работать. Например, накануне в эфире канала «Россия 1» стартовало его новое шоу под названием «Песни от всей души».

Телеведущий появился в студии в стильном образе. На нем были джинсы, белоснежная рубашка и модный твидовый пиджак. Завершали look очки в аккуратной тонкой оправе. Разлетевшийся по Сети кадр тут же принялись обсуждать поклонники звезды.