Полуголая Регина Тодоренко опубликовала эротическое селфи на последних сроках беременности

Еще недавно телеведущая и блогер Регина Тодоренко скрывала свою вторую беременность. Однако на днях телезвезда не утерпела, и выложила снимок в белье, на котором видно, что скоро Регина родит ребенка.

Селфи Тодоренко получилось очень домашним. Регина предстала перед аудиторией в трусиках, без макияжа и с большим животом. Поклонники ведущей «Орла и Решки» порадовались, что теледива осталась такой же непосредственной и готова удивить публику в любой момент.