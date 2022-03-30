Ср, 30.03.2022
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Полуголая Регина Тодоренко опубликовала эротическое селфи на последних сроках беременности

Limon.ee
Полуголая Регина Тодоренко опубликовала эротическое селфи на последних сроках беременности
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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко Фото: Shutterstock

Телезвезда не перестает эпатироавть публику, пишет Topnews.

Еще недавно телеведущая и блогер Регина Тодоренко скрывала свою вторую беременность. Однако на днях телезвезда не утерпела, и выложила снимок в белье, на котором видно, что скоро Регина родит ребенка.

Селфи Тодоренко получилось очень домашним. Регина предстала перед аудиторией в трусиках, без макияжа и с большим животом. Поклонники ведущей «Орла и Решки» порадовались, что теледива осталась такой же непосредственной и готова удивить публику в любой момент.

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