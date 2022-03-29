Жена эстонского музыканта, месяц назад потерявшая контакт со своей украинской бабушкой, получила душераздирающее сообщение

В интервью журналу Kroonika на прошлой неделе Полина Маттисен рассказала, что 28 февраля потеряла связь с бабушкой и тетей, проживающими в Мариуполе.

С болью в сердце Полина сообщила в социальных сетях во вторник, что жизнь ее бабушки прервалась.

«Сердце моей бабушки было теплым, как печь. Она сияла и согревала всех вокруг, согревала сердца. У нее всегда было желание жить», — пишет Полина.

«В результате неумолимой войны ее душа теперь отправилась в Царство Небесное. Бабушка была упрямой, смелой и достойной женщиной! Она прожила долгую жизнь в добром здравии, и наверняка ее любящая душа хочет, чтобы ее близкие люди жили хорошо и радостно».