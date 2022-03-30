Алле было 45, а Филиппу — 27! Как Пугачева уступила ухаживаниям Киркорова и обвенчалась с ним в Иерусалиме

Молодой, обаятельный и перспективный артист так красиво ухаживал за Примадонной, что та не смогла устоять перед очарованием статного певца. Тем более, что Филипп Бедросович мог похвастаться весьма привлекательной внешностью, все было при нем: рост, выправка, широкие плечи, грива волос, лучезарная улыбка, и главный козырь — энтузиазм молодости.

В итоге, не выдержав напора пылкого влюбленного, Алла Борисовна приняла его ухаживания, а затем и предложение руки и сердца. Пара расписалась в Санкт-Петербурге, а поженил их мэр города Анатолий Собчак. Ну а через два месяца супруги обвенчались в Иерусалиме, пишет «Комсомольская правда». Пара сыграла свадьбу в 1994 году. На тот момент Алле было 45 лет, а Киркорову — 27.