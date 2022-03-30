Ср, 30.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Фирма, зарегистрированная в Эстонии, раздает титулы «лорда» и «леди» в Шотландии

Limon.ee
Фирма, зарегистрированная в Эстонии, раздает титулы «лорда» и «леди» в Шотландии
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
94-ая Торжественная церемония вручения премии "Оскар" состоялась 27 марта в Лос-Анджелесе.
94-ая Торжественная церемония вручения премии "Оскар" состоялась 27 марта в Лос-Анджелесе. Фото: AFP/SCANPIX

В этом году церемония вручения премии «Оскар» состоялась в понедельник вечером по эстонскому времени. Хотя в конце вечера лишь некоторые ушли домой с золотой статуэткой, многие номинанты на премию «Оскар» получили подарочный пакет. В этом году подарочный пакет стоил 91 000 евро, но один из сувениров, связанный с Эстонией, не на шутку разозлил шотландцев, пишет Elu24.

К концу вечера 94-ой церемонии все говорили не о победителях, а о пощечине Уилла Смита. Но это не единственный скандал, разразившийся на церемонии вручения «Оскара» в этом году. Подарочный пакет «Оскара», в который входил участок земли в Шотландии и титулы (Lady of Glencoe и Lord of Glencoe), также стал проблемой, и оказалось, что в этом замешана и Эстония.

По сообщениям, номинанты на премию «Оскар» в этом году получили целый участок земли в Шотландии. Земля была передана номинантам через Highland Titles, компанию, которая позволяет ее владельцам вносить прямой вклад для поддержки природных заповедников в стране.

Ключевые слова
Наверх