Фирма, зарегистрированная в Эстонии, раздает титулы «лорда» и «леди» в Шотландии

В этом году церемония вручения премии «Оскар» состоялась в понедельник вечером по эстонскому времени. Хотя в конце вечера лишь некоторые ушли домой с золотой статуэткой, многие номинанты на премию «Оскар» получили подарочный пакет. В этом году подарочный пакет стоил 91 000 евро, но один из сувениров, связанный с Эстонией, не на шутку разозлил шотландцев, пишет Elu24.
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К концу вечера 94-ой церемонии все говорили не о победителях, а о пощечине Уилла Смита. Но это не единственный скандал, разразившийся на церемонии вручения «Оскара» в этом году. Подарочный пакет «Оскара», в который входил участок земли в Шотландии и титулы (Lady of Glencoe и Lord of Glencoe), также стал проблемой, и оказалось, что в этом замешана и Эстония.