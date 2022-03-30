Фирма, зарегистрированная в Эстонии, раздает титулы «лорда» и «леди» в Шотландии

К концу вечера 94-ой церемонии все говорили не о победителях, а о пощечине Уилла Смита. Но это не единственный скандал, разразившийся на церемонии вручения «Оскара» в этом году. Подарочный пакет «Оскара», в который входил участок земли в Шотландии и титулы (Lady of Glencoe и Lord of Glencoe), также стал проблемой, и оказалось, что в этом замешана и Эстония.