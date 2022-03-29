Какие знаки Зодиака могут встретить любовь уже этой весной
Весна — всегда благоприятное время для перемен, особенно если дело касается личной жизни. К счастью, некоторым знакам выпадет шанс наладить отношения уже в ближайшее время. Мы решили выяснить вместе с астрологами, кто эти счастливчики.
Скорпион
Многим представителям этого знака предстоит, наконец, завершить бесперспективные отношения, чтобы открыть сердце новому увлечению. Поэтому, если в данный момент вы находитесь именно в таких отношениях, возможно, именно сейчас стоит сделать важный шаг. В любом случае, важно обсудить сложившуюся ситуацию с партнером и вместе найти выход из сложившейся ситуации. Вполне вероятно, что и ваша вторая половинка не чувствует себя комфортно. Но даже в случае, если вы решите разорвать отношения, уже совсем скоро ваш ждет «ваш» человек, а потому причин для сильного расстройства точно нет. Главное, не пропустить этого человека.
Телец
А вот свободным Тельцам можно направить все силы для поиска своей половинки, благо удача будет на вашей стороне — противоположный пол не сможет устоять против ваших чар. Однако звезды не советуют бросаться в омут с головой, все-таки краткосрочные связи не сулят вам никакой перспективы. Если вы состоите в отношениях, не стоит особенно переживать — звезды сулят спокойствие и стабильное развитие внутри пары. Старайтесь держать себя в руках и не срываться на любимого, чтобы поддержать отношения и не допустить серьезных проблем в паре.
Рыбы
В середине весны Рыбы, планирующие семью со своим любимым человеком, могут, наконец, получить заветное предложение. Но даже если для предложения слишком рано, не стоит отчаиваться, так как человек, которого вы успели встретить, от вас без ума и планирует развивать ваши отношения и дальше. Для одиноких Рыб также наступает счастливая пора — у вас есть все шансы влюбиться, причем чувство будет взаимным.