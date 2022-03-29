Какие знаки Зодиака могут встретить любовь уже этой весной

Весна — всегда благоприятное время для перемен, особенно если дело касается личной жизни. К счастью, некоторым знакам выпадет шанс наладить отношения уже в ближайшее время. Мы решили выяснить вместе с астрологами, кто эти счастливчики.

Скорпион

Многим представителям этого знака предстоит, наконец, завершить бесперспективные отношения, чтобы открыть сердце новому увлечению. Поэтому, если в данный момент вы находитесь именно в таких отношениях, возможно, именно сейчас стоит сделать важный шаг. В любом случае, важно обсудить сложившуюся ситуацию с партнером и вместе найти выход из сложившейся ситуации. Вполне вероятно, что и ваша вторая половинка не чувствует себя комфортно. Но даже в случае, если вы решите разорвать отношения, уже совсем скоро ваш ждет «ваш» человек, а потому причин для сильного расстройства точно нет. Главное, не пропустить этого человека.

Телец

А вот свободным Тельцам можно направить все силы для поиска своей половинки, благо удача будет на вашей стороне — противоположный пол не сможет устоять против ваших чар. Однако звезды не советуют бросаться в омут с головой, все-таки краткосрочные связи не сулят вам никакой перспективы. Если вы состоите в отношениях, не стоит особенно переживать — звезды сулят спокойствие и стабильное развитие внутри пары. Старайтесь держать себя в руках и не срываться на любимого, чтобы поддержать отношения и не допустить серьезных проблем в паре.

Рыбы