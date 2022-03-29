Наоми Кэмпбелл показала редкое фото с дочерью

Супермодель Наоми Кэмпбелл не часто радует поклонников снимками дочери. Но по случаю Дня матери, который в Великобритании отмечают 27 марта, решила показать подросшую малышку.

«Первый День матери! В Великобритании. Величайшее Благословение Богов!» — написала Наоми Кэмпбелл под снимком.

На снимке «черная пантера» позирует во время прогулки с десятимесячной дочкой. Девочка прижата к груди матери. К сожалению, из-за такого ракурса разглядеть лицо ребенка невозможно. Но поклонники дивы восприняли этот снимок очень тепло, ведь Кэмпбелл редко делится фотографиями дочери.