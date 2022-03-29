Почему Дима Билан пристрастился к бутылке?

Дима Билан всерьез напугал поклонников, когда в очередной раз выложил на своей странице в соцсети видео из больничной палаты. Он откладывал хирургическое вмешательство целый год. Позже артист сообщил: операция, которая длилась два часа, прошла успешно. Его перевели из реанимации в обычную палату. «Наркоз потихонечку отходит, так что, все нормально», — поделился Дима Билан.

Певец не стал вдаваться в подробности. Сказал только, что обострились старые болячки. «У меня в принципе с 12 лет с определенной историей там пищеварительной всем. И скажешь — плохо и не скажешь — плохо», — посетовал Билан.

Билан уже много лет страдает от гастрита. В свое время из-за постоянных приступов он был вынужден полностью изменить рацион. Исключил всю вредную и раздражающую кишечник пищу, перешел на правильное питание. В какой-то момент даже практиковал сыроедение. «Когда человек начинает питаться одной сырой растительной пищей, к сожалению, мы знаем, что там возникает анемия, потому что дефицит определенных веществ, в частности витамина B12. Нарушается функция кишечника», — пояснил врач-нарколог Василий Шуров.

А потом к проблемам с желудком добавилась еще одна болезнь. Несколько лет назад у артиста возникли трудности со сном. Появились боли в спине, стали неметь руки. Обследование показало наличие межпозвоночных грыж.

«Мне их там в спине насчитали такое множество, будто били долго и упорно. Засыпал трудно, спал плохо», — разоткровенничался Дима Билан.

Лечение длилось два месяца. В итоге певец смог вернуться на сцену. Но спустя год — новая беда. Во время катания на коньках Билан неудачно приземлился на лед. Заработал перелом ноги со смещением. Не успел артист прийти в себя после перелома, как снова заболел. Безобидная, на первый взгляд, простуда, перетекла в двустороннюю пневмонию. «Когда, вдруг, в какой-то момент показалось, что ты немножко устал от обыденности и привык к постоянным перемещениям и гастролям, то сидеть на месте — это, конечно, равносильно убийству», — признался артист.

Бесконечные гастроли, съемки — не каждый выдержит такой бешеный график. Певец сильно похудел. Порой выглядел даже изможденным. «А вы знаете, сколько раз я не показывал, что я в больнице по той или иной причине? А вы знаете, сколько раз я стоял на сцене с ангиной», — спросил Дима Билан своим подписчиков.

«Любой человек при определенных ситуациях, он имеет и моральное и физическое истощение», — считает Леся Ярославская.

В одном из интервью Билан рассказал, что уже много лет находит утешение в алкоголе. Если начинает пить, не может остановиться. Врачи даже ставили ему третью стадию алкоголизма.

«Артисту очень сложно. Постоянный прессинг, давление, пресса, внимание, напряжение. И каким-то образом этот стресс, снимать нужно. Вот поэтому, я думаю, что вообще, не он один, многие артисты пьют», — объяснил светский журналист Феликс Грозданов.

Пагубная привычка несколько раз едва не стоила звезде карьеры. Сначала было скандальное пьяное выступление в Самаре, потом — в Казахстане. Билан признавал свою ошибку и просил прощения. «Он это сделал и честно признался, что да, вот так. Но как бы, ну это так, ну да, как бы стресс, накопилось. И как бы я живой человек», — напомнила певица Наталья Власова.

Врачи уверены: злоупотребление спиртным не проходит бесследно. Алкоголь шаг за шагом разрушает организм человека. Скорее всего именно это стало причиной большинства бед звезды эстрады. «Это по сути яд, это состояние интоксикации. Поэтому очень много тратится на обезвреживание и на выведение из организма алкоголя. Поэтому иммунитет резко падает», — рассказал нарколог Василий Шуров.

Недавно артисту исполнилось 40 лет. По словам Димы, эти цифры заставили его пересмотреть взгляд на многие вещи. «40 — это прям какая-то такая заковыристая история. Очень много мыслей, очень непросто это переживать, что ли, так», — разоткровенничался Дима Билан.

Обычно веселый и улыбчивый музыкант стал все больше рассуждать о философии. «В погоне за деньгами ты можешь потерять вообще смысл жизни, реально. Ты пустой и, когда ты пуст, тебе вообще ничего неинтересно и ничего не надо. Я через это тоже прошел. И я это как бы осознал изнутри», — признался Билан.

«Он стал более взвешенный, более спокойный. У него произошла такая переоценка ценностей. И он стал такой более, по-моему, серьезный», — заметил Грозданов.

Фанаты забеспокоились. Как бы эта переоценка не закончилась депрессией. Ведь их кумир — человек очень тонкой душевной организации. Подвержен меланхолии.

«Он все отдает-отдает, а наполняться нечем. Когда человек приходит в свою семью, его там ждет любимый человек, он его может хоть как-то наполнить. А, насколько я знаю, у Димы нет личной жизни», — считает светский журналист Даяна Брют.

Но коллеги считают, нет поводов для беспокойства. На своем юбилейном концерте он признался: главное для него сейчас — поменьше болеть. «Здоровье беречь стараюсь в 40», — заявил Дима.

Певец сообщил, в скором времени ему придется снова лечь на операционный стол. Но очень надеется, что на этом череда неприятностей закончится.