Дмитрий Тарасов: «Всю жизнь думал, что первый секс у меня был в 18-19 лет, оказалось, в 16»

Тарасов часто отвечает на вопросы подписчиков и старается делать это искренне. Так, кто-то поинтересовался у Димы, в каком возрасте тот пережил первый сексуальный опыт. «Пошли офигенные вопросы, — пошутил 35-летний Тарасов. — Всю свою жизнь думал, что первый секс у меня был в 18-19 лет, оказалось, что это случилось в 16. Когда у моей сестры была свадьба, я познакомился с девушкой, и у нас что-то завязалось».

Напомним, всего на счету спортсмена три брака. Второй женой Дмитрия (после его развода с Оксаной Пономаренко) стала Ольга Бузова. Поговаривают, якобы Тарасов изменял ей с нынешней супругой Анастасией Костенко. Оля тяжело переживала разрыв, но со временем все же взяла себя в руки. Сегодня она довольно нелестно отзывается о бывшем муже.

«Вообще не слежу за его жизнью, он мне не попадается, хотя не блокировала его. Из капитана команды «Локомотив» — в блогеры. Это, конечно, смешно! Но ему же как-то нужно кормить семью и миллион родственников. Блогер — это прекрасная творческая профессия... А недавно мне сказали, что он запел! Он так реально открещивался от меня, говорил, что наш брак был ошибкой, оскорблял, сливал на меня компромат, чтобы опорочить! А сейчас ходит везде и говорит обо мне. Так ошибка или единственная возможность обеспечить семью? Человек, который говорил, что устал от публичности, выставляет все в соцсети. То есть личное оказалось публичным. Как говорится, охваты сами себя не поднимут!» — негодовала недавно 36-летняя экс-ведущая «ДОМа-2».