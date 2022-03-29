Очередная церемония «Оскара» отметилась громким скандалом. Уиллу Смиту не понравилось, что ведущий церемонии нелестно пошутил о его супруге Джаде. Актер вскочил с места и ударил комика по лицу прямо на глазах у изумленной публики, пишет Starhit.ru.
Безруков о скандале на «Оскаре»: «Тот случай, когда надо дать в морду обидчику жены»
Крис Рок позволил себе отпустить шутку в адрес Джады Пинкетт-Смит касательно ее прически. Он сравнил актрису с героиней фильма «Солдат Джейн», которая носила стрижку под ежик. Уилл Смит не смог смолчать, потому ударил ведущего прямо на сцене в разгар церемонии «Оскар».
Напомним, в начале года Джада призналась, что страдает от алопеции и стремительно теряет волосы. Звезда очень комплексовала из-за изменений во внешности. Долгое время ей приходилось скрывать лысину под тюрбаном.
Общественность неоднозначно восприняла поступок 53-летнего актера. Некоторые посчитали, что Смит повел себя слишком агрессивно. Сейчас рассматривается возможность лишения звезды награды за фильм «Король Ричард». А вот Сергей Безруков решил поддержать зарубежного коллегу.
«Жму руку Уиллу Смиту. Любой настоящий мужчина на его месте поступил бы так же. Тот случай, когда и на церемонии не нужно церемониться, а просто дать в морду обидчику жены. Браво!» – написал он в личном блоге.
Со звездой «Бригады» согласились тысячи поклонников. Они оценили его пост положительными оценками в комментариях. Напомним, что Безруков уже шесть лет счастливо женат на режиссере Анне Матисон. Супруги растят троих детей, у актера также есть двое старших наследников от прошлых отношений.
Сергей отмечает, что счастлив быть многодетным отцом и получает удовольствие от статуса семьянина. «Вот честно, как же давно я об этом мечтал. Дети проснулись и уже катаются верхом на папе. На кухне пахнет блинами. Аня потрясающе готовит. Такое было только в детстве, когда жил с родителями!» – радовался артист.