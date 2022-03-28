Рыдающая Бузова закатила истерику перед камерой

«Я учу вас собираться, а сама не могу… Сильные женщины тоже плачут. А еще от того, что они вообще не сильные. Им пришлось ими стать… Многое произошло за неделю. Многим делюсь, но есть то, о чем не могу говорить. Никакому горю не поможешь, если ты будешь заниматься самоуничтожением. И надо, конечно, выходить из этого состояния, в котором я сейчас нахожусь. Буду выходить»,