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Рыдающая Бузова закатила истерику перед камерой

Limon.ee
Рыдающая Бузова закатила истерику перед камерой
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Стоп кадр из Телеграм-канала Ольги Бузовой.
Стоп кадр из Телеграм-канала Ольги Бузовой. Фото: https://t.me/byzovahouse

В жизни 36-летней Ольги Бузовой разыгралась очередная драма, пишет 7 дней.

Недавно артистка выглядела довольной и счастливой и делилась с подписчиками кадрами из поездки в Санкт-Петербург, где она встретилась с мамой и бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, которого до сих пор считает идеальным бойфрендом. Но вернувшись в Москву телеведущая впала в нешуточную депрессию.

Скриншот из Телеграм-канала Бузовой.
Скриншот из Телеграм-канала Бузовой. Фото: https://t.me/byzovahouse

Пока певица скрывает, что именно с ней произошло, но, судя по ее поведению, она сильно расстроена. Не случайно, артистка закатила настоящую истерику перед камерой. Поздно вечером Ольга опубликовала в соцсети шокирующие видео, на которых она рыдает навзрыд, уткнувшись в подушку под трекЕгора КридаиМакSим «Отпускаю». Бузова рассказала, что встретилась с подругами, которые пытались поднять ей настроение совместным просмотром шоу «Звезды в Африке», где она выступает в роли ведущей, но это не помогло. Оказавшись в одиночестве, звезда «Дома-2» вновь принялась горевать.

«Я учу вас собираться, а сама не могу… Сильные женщины тоже плачут. А еще от того, что они вообще не сильные. Им пришлось ими стать… Многое произошло за неделю. Многим делюсь, но есть то, о чем не могу говорить. Никакому горю не поможешь, если ты будешь заниматься самоуничтожением. И надо, конечно, выходить из этого состояния, в котором я сейчас нахожусь. Буду выходить»,

— поделилась телеведущая своими переживаниями.

Скриншот из Телеграм-канала Бузовой.
Скриншот из Телеграм-канала Бузовой. Фото: https://t.me/byzovahouse
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