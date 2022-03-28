«Всегда будет в моем сердце»: Дава убит горем из-за смерти родного человека

29-летний Давид Манукян с минувшего воскресенья не выходил на связь с подписчиками, и на то у него есть веская причина – блогер скорбит о смерти родного человека. В своем Telegram-канале экс-бойфренд Ольги Бузовой сообщил, что скончался его дядя и это стало для всей его семьи болезненным ударом.

«Это мой дядя Гагик. Очень добрый, веселый и просто хороший человек. Он всегда будет жить в моем сердце. Надеюсь на понимание, сегодня постов не будет»,

— написала Дава, но не стал уточнять никаких подробностей случившейся трагедии — ни причину, по которой умер мужчина, ни дату его ухода из жизни.