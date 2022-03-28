Вт, 29.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

«Всегда будет в моем сердце»: Дава убит горем из-за смерти родного человека

Limon.ee
«Всегда будет в моем сердце»: Дава убит горем из-за смерти родного человека
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Дава. Скриншот из Инстаграма артиста.
Дава. Скриншот из Инстаграма артиста. Фото: https://www.instagram.com/dava_m/

В семье блогера произошла трагедия, сообщает 7 дней.

29-летний Давид Манукян с минувшего воскресенья не выходил на связь с подписчиками, и на то у него есть веская причина – блогер скорбит о смерти родного человека. В своем Telegram-канале экс-бойфренд Ольги Бузовой сообщил, что скончался его дядя и это стало для всей его семьи болезненным ударом.

«Это мой дядя Гагик. Очень добрый, веселый и просто хороший человек. Он всегда будет жить в моем сердце. Надеюсь на понимание, сегодня постов не будет»,

— написала Дава, но не стал уточнять никаких подробностей случившейся трагедии — ни причину, по которой умер мужчина, ни дату его ухода из жизни.

Известно, что Манукян поддерживает очень тесные отношения со своими родными: часто их навещает, отмечает в семейном кругу все праздники. Особенно близок Давид со своей мамой Анной, которая всегда оказывала сыну поддержку во всех его увлечениях. Сначала она поощряла его занятия танцами, а сейчас восторгается его карьерой блогера.

Ключевые слова
Наверх