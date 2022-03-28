Тодоренко рассказала о трудностях второй беременности: «Тревога, боль, страх»

«С 27 на 28 марта я узнала, что беременна нашим первенцем. Меня переполняли прекрасные чувства: радость, нежность, трепет, бесконечная любовь. Со вторым малышом, к сожалению, меня переполняет тревога, боль, страх… Что я могу поделать? Как справиться? Я знаю, что эти гормоны передаются нашей крохе» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Тодоренко.