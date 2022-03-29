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Вот это ноги! Бородина похвасталась идеальной фигурой в клетчатом мини

Limon.ee
Вот это ноги! Бородина похвасталась идеальной фигурой в клетчатом мини
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Ксения Бородина
Ксения Бородина Фото: t.me/borodylia0803

39-летняя Бородина легко может дать фору 20-летним девушкам, пишет «Рамблер».

Телеведущая старается поддерживать себя в лучшей форме, не пропуская тренировки в спортзале и правильно составляя свой рацион питания. По этой причине она не боится демонстрировать в социальных сетях фигуру в купальниках и эффектных нарядах.

Сегодняшний день не стал исключением. Бородина опубликовала в личном Telegram-канале фотографию, на которой она во всей красе блеснула бесконечными ногами в клетчатой мини-юбке и жакете оверсайз. Звезда тщательно продумала цветовую гамму образа, которая воедино соединила все элементы наряда.

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