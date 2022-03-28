Уилл Смит в слезах просил прощения после пощечины Крису Року на премии «Оскар»

Главный скандалист церемонии вручения наград Американской академии киноискусств Уилл Смит расплакался, произнося речь с первым за его карьеру «Оскаром» в руках. Он также извинился за потасовку, которую устроил на сцене с комиком Крисом Роком.

Юморист, и об этом написали уже буквально все издания мира, схлопотал за неудачную шутку. В подводке к очередному этапу церемонии он высмеял лысую голову жены Смита Джады Пинкетт-Смит. Известно, что актриса страдает от алопеции, поэтому ей пришлось обриться наголо. Рок сравнил ее с героиней Деми Мур в фильме «Солдат Джейн»: «Люблю тебя, Джада, не могу дождаться твоего появления в «Солдате Джейн 2».

Улыбка на лице супруга актрисы резко исчезла. Он поднялся со своего кресла, подошел к комику, как следует замахнулся и влепил обидчику пощечину. Потом вернулся на место в зале и крикнул ведущему: «Держи имя моей жены подальше от своего рта!». И еще несколько слов, которые тут же заглушили цензурой.

«Вот это да! Эта ночь станет величайшей в истории телевидения», — не растерялся Крис Рок и продолжил шоу.

Когда же Уиллу Смиту вручили заветного «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме Король Ричард», эмоциональный накал полился из него в буквальном смысле. Утираясь, он заявил, что любой знаменитости приходится всегда быть в готовности к оскорблениям и другим «сумасшедшим вещам», которые о них говорят. И делать при этом вид, что все в порядке, лучезарно улыбаясь. Очевидно, это не так просто, как может показаться.

«Я хочу извиниться перед Академией. Я хочу извиниться перед другими номинантами. Это потрясающий момент, и я плачу не из-за награды. Важно не то что конкретно я выиграл эту награду. Важно, чтобы все причастные получили долю внимания… Надеюсь, Академия меня еще позовет», — сказал актер.

Зная любовь Голливуда к зрелищам и его умение впечатлить зрителя, многие предположили, что удар был частью шоу. Но стоит отметить, он выглядел весьма натуралистично и больно. И застывшая улыбка на лице Криса Рока явно говорила об испытанном шоке. Так или иначе, в комментариях публика теперь устраивает свои бои: одни говорят, что Смит защитил жену по-мужски, другие винят в непрофессионализме и восхищаются выдержкой Рока.