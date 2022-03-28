Собираем продуктовую корзину: что покупать в первую очередь

Когда в мире сохраняется довольно напряженная ситуация, хочется быть уверенным, что не придется лишать себя любимых блюд из-за отсутствия тех или иных продуктов питания. Вместе с экспертом WomanHit.ru — Натальей Нефёдовой — разбираемся, как сохранить рацион разнообразным и на какие ингредиенты обратить особое внимание.

— В любой ситуации нужно стремиться к правильному питанию — разнообразному и полноценному. Это не так сложно сделать, даже с простыми недорогими продуктами. Правильный прием пищи состоит из продуктов из 3—4 групп: овощи и фрукты, цельнозерновые культуры, молочные продукты и заменители, мясные продукты и заменители.

Давайте попробуем вместе составить правильный прием пищи:

1) Белок. Берем любые мясные/рыбные консервы, например, отварное филе грудки куриной.

2) Овощи. Если нет возможности купить свежие, то всегда можно купить замороженную альтернативу или овощные консервы.

3) Злаки. Добавляем крупу или хлеб.

В вегетарианском рационе всё делаем так же, только мясной продукт заменить на бобовые или тофу

Чтобы добавить сюда молочную группу продуктов и сделать прием пищи абсолютно полноценным, можно приготовленное блюдо посыпать натертым сыром, сделать соус из йогурта, запить блюдо айраном или после приема пищи насладиться чаем или кофе с молоком или его растительной альтернативой.

Список продуктов. Фото: Womanhit

Сладости.

Сладости могут быть частью сбалансированного рациона, НО нужно обращать внимание на размер порций и стараться чаще выбирать более здоровые альтернативы, которые не только принесут калории, но и пользу вашему организму.

– Сладости из сухофруктов, например: инжир в шоколаде или лукум.