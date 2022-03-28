Папа и его крошки: Ирина Млодик подловила Эммануила Виторгана во время прогулки с дочками по Рижскому взморью

Это родной город Ирины Млодик. Сюда семейство уехало на фоне событий, разворачивающихся в мире. 25 февраля Ирина Млодик делилась снимками из одного из столичных аэропортов, сообщив, что вместе с мужем и детьми улетает в Ригу.

Но отпуск звездного семейства подошел к концу. Ирина Млодик с сожалением призналась в микроблоге, что пришло время возвращаться в Москву.

Как трудно каждый раз уезжать из родной для меня Юрмалы,

— поделилась Ирина Млодик.

Публикацию она сопроводила видео, на котором подловила, как ее супруг Эммануил Виторган прогуливается по пляжу с дочками Этель и Кларой.