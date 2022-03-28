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Папа и его крошки: Ирина Млодик подловила Эммануила Виторгана во время прогулки с дочками по Рижскому взморью

Limon.ee
Папа и его крошки: Ирина Млодик подловила Эммануила Виторгана во время прогулки с дочками по Рижскому взморью
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Эммануил Виторган
Эммануил Виторган Фото: Matytsin Valery/ITAR-TASS

Больше месяца супружеская звездная пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган вместе с дочками Этель и Кларой провели в Юрмале, пишет Телепрограмма.

Это родной город Ирины Млодик. Сюда семейство уехало на фоне событий, разворачивающихся в мире. 25 февраля Ирина Млодик делилась снимками из одного из столичных аэропортов, сообщив, что вместе с мужем и детьми улетает в Ригу.

Но отпуск звездного семейства подошел к концу. Ирина Млодик с сожалением призналась в микроблоге, что пришло время возвращаться в Москву.

Как трудно каждый раз уезжать из родной для меня Юрмалы,

— поделилась Ирина Млодик.

Публикацию она сопроводила видео, на котором подловила, как ее супруг Эммануил Виторган прогуливается по пляжу с дочками Этель и Кларой.

Девочки одеты в похожие комбинезоны цвета прокисшей малины и шапочки. В Юрмале, судя по всему, еще холодно.

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