Родная сестра Нагиева еле сводит концы с концами

На днях 62-летняя Наталья призналась, что попала в тяжелую жизненную ситуацию. Разведенной родственнице Нагиева приходится принимать помощь посторонних.

Сестра ведущего живет в небольшой деревне в 100 километрах от Санкт-Петербурга. Там у неё есть свой дом и конюшня. До развода Наталья проводила терапию с животными для больных тяжелой формой ДЦП, но после ухода мужа ей пришлось отказаться от занятий. Сейчас сестра Нагиева едва сводит концы с концами и жалуется, что не может самостоятельно прокормить лошадей.

«Еле сводим концы с концами. Приезжают местные жители и привозят корм для лошадей»,

— заявила Наталья в интервью для шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Она говорит, что не хочет расставаться с лошадьми, ведь многих из них она лично спасала от убоя и выхаживала после недобросовестных хозяев.

Насколько известно, еще до недавнего времени Дмитрий поддерживал общение с сестрой. Он часто приезжал в гости к Наталье и называл её маленький дом местом своей силы.