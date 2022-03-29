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Жена Сергея Жигунова раскрыла тайну его похудения на 20 килограммов

Limon.ee
Жена Сергея Жигунова раскрыла тайну его похудения на 20 килограммов
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Сергей Жигунов
Сергей Жигунов Фото: Shutterstock

Супруга Жигунова рассказала, что своим похудением актер обязан силе воли и ее помощи, пишет lenta.ru.

Журналистка Виктория Ворожбит раскрыла тайну похудения на 20 килограммов своего мужа Сергея Жигунова и показала его преображение. Соответствующие информация и фото появились в ее Telegram-канале.

Супруга актера продемонстрировала коллаж, на котором с левой стороны Жигунов предстал до потери лишнего веса, а с правой — после уменьшения массы тела. На последнем кадре можно заметить, что у звезды изменился овал лица и заострились скулы. «А вот иллюстрация про похудение. Между снимками 20 килограммов. И справа мне больше нравится», — подписала снимки Ворожбит.

Кроме того, женщина рассказала, что своей трансформацией актер обязан не только силе воли, но и помощи жены. «Моя мама всегда говорила, что в доме должно пахнуть пирогами, и я всегда любила печь пирожки. Но за три года совместной жизни с Сергеем у меня ни разу не получилось их испечь, потому что мы все время его худили», — объяснила журналистка, отметив в комментариях, что изначально полюбила избранника за его харизму и обаяние, а не за внешний вид.

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