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Продажа билетов на концерт Филиппа Киркорова в Таллинне остановлена

Limon.ee
Продажа билетов на концерт Филиппа Киркорова в Таллинне остановлена
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Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров. Фото: Capitan/Scanpix

На прошлой неделе была запущена народная инициатива по запрету концерта российской звезды Филиппа Киркорова в Таллинне. Уже в понедельник утром необходимое количество подписей было собрано.

Цель петиции – передать совместное обращение жителей столицы с требованием запретить концерт Филиппа Киркорова в Таллиннскую городскую управу и Таллиннское городское собрание. «Около 5000 жителей столицы из всех районов города, от Ласнамяэ до Нымме, высказали свое мнение. Мы не хотим видеть здесь Киркорова, его взгляды и заявления не соответствуют нашим ценностям. Вместе с тысячами людей, подписавших петицию, мы требуем принципиального и ясного решения Таллиннской городской управы и городского собрания запретить Киркорову выступать в столице Эстонской Республики», – сказала Анне-Май Нагель, инициатор петиции и представитель НКО EstYou.

Звезда российской эстрады должен выйти на сцену ледовой арены Tondiraba 27 мая в Таллинне.

Нагель надеялась получить в общей сложности 4000 подписей, а уже два дня спустя подписи, которые необходимо было отправить городскому правительству, были собраны.

К 12 часам понедельника поддержали инициативу 5201 человек. Подписи будут собираться до среды.

Фото: Kuvatõmmis veebilehelt

Поскольку ледовая арена Tondiraba относится к административной территории Таллиннского департамента культуры и спорта, город имеет право регулировать происходящее на арендованной площади.

На вопрос, действительно ли город может запретить масштабное мероприятие, заместитель мэра Таллинна Вадим Белобровцев ответил, что в настоящее время ведутся переговоры.

По состоянию на понедельник, 28 марта 2022 года продажа билетов на сайте Piletilevi прекращена. «В связи с агрессией России в отношении Украины AS Piletilevi Group приостановило продажу билетов на данное мероприятие», – сказано на странице.

«На сегодняшний день концерт Филиппа Киркорова остановлен, продажа билетов закрыта. Изменение концертных планов, в данном случае – отмена мероприятия, серьезный юридический процесс, требующий времени, действий и финансов. Мы ведем диалог с городом, чтобы найти решение вопроса», – прокомментировала представитель фирмы-организатора Зоя Гоор.

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