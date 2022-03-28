Продажа билетов на концерт Филиппа Киркорова в Таллинне остановлена

Цель петиции – передать совместное обращение жителей столицы с требованием запретить концерт Филиппа Киркорова в Таллиннскую городскую управу и Таллиннское городское собрание. «Около 5000 жителей столицы из всех районов города, от Ласнамяэ до Нымме, высказали свое мнение. Мы не хотим видеть здесь Киркорова, его взгляды и заявления не соответствуют нашим ценностям. Вместе с тысячами людей, подписавших петицию, мы требуем принципиального и ясного решения Таллиннской городской управы и городского собрания запретить Киркорову выступать в столице Эстонской Республики», – сказала Анне-Май Нагель, инициатор петиции и представитель НКО EstYou.

Звезда российской эстрады должен выйти на сцену ледовой арены Tondiraba 27 мая в Таллинне.

Нагель надеялась получить в общей сложности 4000 подписей, а уже два дня спустя подписи, которые необходимо было отправить городскому правительству, были собраны.

К 12 часам понедельника поддержали инициативу 5201 человек. Подписи будут собираться до среды.

Фото: Kuvatõmmis veebilehelt

Поскольку ледовая арена Tondiraba относится к административной территории Таллиннского департамента культуры и спорта, город имеет право регулировать происходящее на арендованной площади.

На вопрос, действительно ли город может запретить масштабное мероприятие, заместитель мэра Таллинна Вадим Белобровцев ответил, что в настоящее время ведутся переговоры.

По состоянию на понедельник, 28 марта 2022 года продажа билетов на сайте Piletilevi прекращена. «В связи с агрессией России в отношении Украины AS Piletilevi Group приостановило продажу билетов на данное мероприятие», – сказано на странице.