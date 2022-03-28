Автомобиль Mercedes S500, принадлежащий Алле Пугачевой, попал в ДТП в подмосковном Одинцово. Это произошло, по данным сайта KP.RU, ранним утром 22 марта на шестом километре автодороги Аниково-Агафоново-Кубинка. Сообщается, что машина ГАЗ протаранила авто звезды на перекрестке. Пострадавших нет, в обоих транспортных средствах не было пассажиров.
Mercedes Аллы Пугачевой попал в аварию в подмосковном Одинцово
Сама Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри находится сейчас за границей. По информации журналистов, семья отдыхает в израильском городе Кесария. Вылетели еще в конце февраля, были замечены в московском аэропорту. Пугачева заявила, что отправилась за границу в отпуск и для прохождения лечения.
Кто находился за рулем ее авто, пока певица путешествует, неизвестно. Источник сайта KP.RU заявил, что участники ДТП дали противоречивые показания. В ГАЗе и вовсе был приятель владельца, согласившийся отогнать машину в сервис на обслуживание. По словам хозяина, его товарищ, видимо, неправильно повел себя на дороге. Мужчине после аварии с Mercedes Пугачевой пришлось обращаться к адвокату и потратить на разбирательства «много нервов».
Кто управлял машиной Примадонны, журналистам выяснить не удалось. Как и размер ущерба, причиненному звезде. Известно однако, что оба водителя на месте происшествия обвиняли друг друга. Договориться не вышло, и выяснение причины ДТП возложили на сотрудников ГИБДД.