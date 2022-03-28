Телеведущий Валдис Пельш госпитализирован. Как сообщил источник 5-tv.ru, шоумен доставлен в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца в специализированной клинике.

По предварительным данным, у звезды проблемы с сердцем и на фоне этого он постоянно ощущает дискомфорт. Ранее Пельш переносил операцию по установке стентов.

Телеведущий Валдис Пельш опроверг появившуюся в СМИ информацию о его госпитализации якобы из-за проблем с сердцем, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что шоумен доставлен в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца в специализированной клинике.

Уже не впервые Пельш узнает о своем попадании в больницу от журналистов. На этот раз, стоит отметить, данные прессы были близки к правде. Как заявил сам телеведущий, он действительно посетил врача, но не экстренно, а в плановом порядке.