Пн, 28.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Телеведущий Валдис Пельш госпитализирован

Limon.ee
Телеведущий Валдис Пельш госпитализирован
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Валдис Пельш. Скриншот из Инстаграм.
Валдис Пельш. Скриншот из Инстаграм. Фото: https://www.instagram.com/p/CTPk9tlDBRG/

По предварительным данным, у шоумена проблемы с сердцем, сообщает 5 канал.

Телеведущий Валдис Пельш госпитализирован. Как сообщил источник 5-tv.ru, шоумен доставлен в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца в специализированной клинике.

По предварительным данным, у звезды проблемы с сердцем и на фоне этого он постоянно ощущает дискомфорт. Ранее Пельш переносил операцию по установке стентов.

Телеведущий Валдис Пельш опроверг появившуюся в СМИ информацию о его госпитализации якобы из-за проблем с сердцем, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что шоумен доставлен в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца в специализированной клинике.

Уже не впервые Пельш узнает о своем попадании в больницу от журналистов. На этот раз, стоит отметить, данные прессы были близки к правде. Как заявил сам телеведущий, он действительно посетил врача, но не экстренно, а в плановом порядке.

«Я не госпитализирован, на плановом осмотре, просто иногда для этого нужно отключить телефон. Не волнуйтесь, все хорошо», — сказал он.

Ключевые слова
Наверх