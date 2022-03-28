Новый проект на телеканале Дуо 7: информационный тележурнал “Новости в 7”

По словам председателя правления Duo Media Networks Юри Пихеля, информационная передача собственного производства на русском языке стала логичным продолжением стратегии развития канала. Запуск собственных проектов был лишь вопросом времени. Война в Украине и прекращение трансляции ряда российских телеканалов ускорили этот процесс.

Редакция тележурнала "Новости в 7" располагается в Таллинне, корреспонденты работают также в различных регионах Эстонии. На первоначальном этапе планируются 15-минутные выпуски передачи, впоследствии они будут расширены до 30 минут за счет появления новых рубрик: интервью с гостями в студии, новостей светской жизни, спортивных репортажей и других.

«Мы считаем своим долгом представить говорящим по-русски жителям Эстонии непредвзятую и взвешенную информацию о событиях в стране и мире, - отметил координатор русскоязычных новостей телеканала "Дуо 7" и креативный продюсер тележурнала "Новости в 7" Стас Кузнецов. - Но еще мы хотим предложить нашему зрителю и уникальный опыт - не просто ежедневно знакомиться с традиционной новостной повесткой дня, но и узнавать что-то новое и интересное о нашей стране и её жителях, а также получать заряд позитива в конце рабочего дня благодаря развлекательной части тележурнала».

Ведущие тележурнала – Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик.