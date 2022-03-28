Эстонская светская львица и путешественница: я никогда не была счастливее!

«За последний месяц я побывала в замечательных местах в разных странах. Я ищу реальную жизнь. Предвкушение о Коста-Рике заключалось в том, что мир для туристов скорее бутафорический. Я пошла на менее оживленный пляж, попыталась найти местный тропический лес в горах, но чего-то не хватило», — признается путешественница по миру Керту Юккум в посте в Instagram.

«Местный житель, которого я встретила, предложил: «Тортугеро - именно то, что тебе нужно! Далеко отсюда, туда трудно добраться, но там ты найдешь то, что ищешь». И я поехала на автобусе, машине и, наконец, на лодке», — говорит она.