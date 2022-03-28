Голливудский актер и музыкант Уилл Смит на 94-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» стал участником неоднозначного инцидента, во время которого вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока, пишет iz.ru.
Уилл Смит на "Оскаре" влепил мощную пощечину ведущему за жесткую шутку о жене
Крис Рок объявлял претендентов на награду за «Лучший документальный фильм» и решил пошутить об «удивительно короткой стрижке» Джады Пинкетт-Смит — супруги Уилла Смита. Она страдает от аутоиммунного заболевания — алопеции, которая проявляется выпадением волос. Какое-то время Джада это скрывала, но недавно заявила, что больше не будет этого делать.
Шутка Рока не повеселила Смита, он встал с места и направился на сцену. Рок продолжал улыбаться и что-то приговаривать, но Смит стремительно приблизился и дал шутнику пощечину.
После чего вернулся на место в зале. Пока актер уходил со сцены, ведущий церемонии что-то крикнул ему вслед, но звук на мгновение отключили, и слова Рока слышали только гости мероприятия.
«Вот это да! Эта ночь станет величайшей в истории ТВ», — юморил после инцидента Крис Рок.