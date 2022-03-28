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Свадьба за решеткой: Джулиан Ассанж женился на своем адвокате Стелле Моррис

Limon.ee
Свадьба за решеткой: Джулиан Ассанж женился на своем адвокате Стелле Моррис
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People throw confetti at Stella Moris after her wedding at HMP Belmarsh prison, where she got married to WikiLeaks founder Julian Assange, in London, Britain March 23, 2022. REUTERS/Peter Nicholls
People throw confetti at Stella Moris after her wedding at HMP Belmarsh prison, where she got married to WikiLeaks founder Julian Assange, in London, Britain March 23, 2022. REUTERS/Peter Nicholls Фото: PETER NICHOLLS

Сиделец номер один Джулиан Ассанж, который уже два года находится в британской тюрьме, женился, передает телеканал «МИР 24».

Сотни человек под открытым небом – те, кого молодожены позвали на свадьбу. Но на церемонию их так и не пустили. Жених Джулиан Ассанж уже 10 лет чуть ли не главный враг для Соединенных Штатов. Это он предал гласности десятки тысяч секретных документов о преступлениях американцев и их союзников против мирного населения Афганистана и Ирака. «Даже если читать по одному тому в день, то понадобится семь лет, так что толком никто не изучил, что там внутри. Мы только слегка поскребли», – рассказывал создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Фигурки Стеллы и Джулиана на свадебном торте
Фигурки Стеллы и Джулиана на свадебном торте Фото: MATT DUNHAM

Фидель Нарваез – бывший сотрудник посольства Эквадора в Британии и близкий друг Ассанжа. В эксклюзивном интервью программе «Вместе» признался: Джулиан легко рассказывает правду о других. Его собственная жизнь – сплошная тайна. «Джулиан всегда осознавал все риски. Он понимал, чем он рискует, ведя такую деятельность. Он всегда рисковал только во имя того, что правильно», – сказал Фидель Нарваез.

Стелла разрезает свадебный торт
Стелла разрезает свадебный торт Фото: Rory Milner / SWNS

Уже два года он узник. Не Азкабана и не замка Иф. Есть места и пострашнее – тюрьма строгого режима Ее королевского величества Белмарш. «Тюрьма Белмарш – это следственный изолятор категории А, где содержатся убийцы-террористы, головорезы, которые представляют реальную угрозу британскому обществу. Мы знаем, что в Белмарш заключенные подвергались пыткам», – рассказал адвокат Григорий Красовский.

Невеста Стелла Моррис пошла под венец в платье от модного дизайнера Вивьен Вествуд. Она давняя сторонница Ассанжа. Но главное в образе Морис – фата, вернее то, что написано на ней: «доблестный», «дикий», «безжалостный». «Свадьба, которая состоялась несколько дней назад, являла собой политическое действо и политический перфоманс. Это было действо, которое позволило ему привлечь крупную сумму денег для того, чтобы оплатить услуги адвокатов», – сказал эксперт по международному праву Александр Трещев.

Папа жениха Джон Шиптон и мама Стеллы ведут невесту, скажем так, к алтарю
Папа жениха Джон Шиптон и мама Стеллы ведут невесту, скажем так, к алтарю Фото: Justin Tallis

Стелла – одна из множества адвокатов, которые представляли его интересы в суде. В 2010-м даже другу Фиделю казалось, что для нее это просто бизнес и ничего личного. «Стелла и Джулиан знают друг друга с 2010 года. Еще за долго до того, как он оказался в посольстве. Я тоже познакомился со Стеллой в 2010 году. Они знают друг друга уже очень давно. Я не знаю, когда у них начались именно любовные отношения. Сначала в 2010 году у них были чисто деловые отношения», – рассказал друг Ассанжа, экс-сотрудник посольства Эквадора Фидель Нарваез.

Джулиан Ассанж в 2016 году
Джулиан Ассанж в 2016 году Фото: PETER NICHOLLS

Три года он скрывался в посольстве Эквадора. Все это время Стелла была рядом. В 2015-м Джулиан сломался. Морис стала для него уже не просто адвокатом. Оказалось, счастливые не только часов, но и камер видеонаблюдения не замечают. Что из этого получилось, видит весь мир. Четырехлетний Габриэл и двухлетний Макс.

Счастливая новобрачная
Счастливая новобрачная Фото: Tayfun Salci

11 апреля 2019-го – черный день календаря для Ассанжа. Без объяснения причин посольство Эквадора отказало ему в убежище. Кажется, он до последнего не верил в это. Судьба Ассанжа оказалась в руках женщины. И даже не жены. Прити Суши Пател – министр внутренних дел Великобритании. От нее зависит, выйдет ли Джулиан из британской тюрьмы, чтобы оказаться в американской. В Америке Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы. Стелла как адвокат это прекрасно понимает. И в день свадьбы думать об этом и, правда, горько.

Поддерживающие Ассанжа пришли на свадьбу
Поддерживающие Ассанжа пришли на свадьбу Фото: Rory Milner / SWNS
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