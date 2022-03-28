Свадьба за решеткой: Джулиан Ассанж женился на своем адвокате Стелле Моррис

Сотни человек под открытым небом – те, кого молодожены позвали на свадьбу. Но на церемонию их так и не пустили. Жених Джулиан Ассанж уже 10 лет чуть ли не главный враг для Соединенных Штатов. Это он предал гласности десятки тысяч секретных документов о преступлениях американцев и их союзников против мирного населения Афганистана и Ирака. «Даже если читать по одному тому в день, то понадобится семь лет, так что толком никто не изучил, что там внутри. Мы только слегка поскребли», – рассказывал создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Фигурки Стеллы и Джулиана на свадебном торте Фото: MATT DUNHAM

Фидель Нарваез – бывший сотрудник посольства Эквадора в Британии и близкий друг Ассанжа. В эксклюзивном интервью программе «Вместе» признался: Джулиан легко рассказывает правду о других. Его собственная жизнь – сплошная тайна. «Джулиан всегда осознавал все риски. Он понимал, чем он рискует, ведя такую деятельность. Он всегда рисковал только во имя того, что правильно», – сказал Фидель Нарваез.

Стелла разрезает свадебный торт Фото: Rory Milner / SWNS

Уже два года он узник. Не Азкабана и не замка Иф. Есть места и пострашнее – тюрьма строгого режима Ее королевского величества Белмарш. «Тюрьма Белмарш – это следственный изолятор категории А, где содержатся убийцы-террористы, головорезы, которые представляют реальную угрозу британскому обществу. Мы знаем, что в Белмарш заключенные подвергались пыткам», – рассказал адвокат Григорий Красовский.

Невеста Стелла Моррис пошла под венец в платье от модного дизайнера Вивьен Вествуд. Она давняя сторонница Ассанжа. Но главное в образе Морис – фата, вернее то, что написано на ней: «доблестный», «дикий», «безжалостный». «Свадьба, которая состоялась несколько дней назад, являла собой политическое действо и политический перфоманс. Это было действо, которое позволило ему привлечь крупную сумму денег для того, чтобы оплатить услуги адвокатов», – сказал эксперт по международному праву Александр Трещев.

Папа жениха Джон Шиптон и мама Стеллы ведут невесту, скажем так, к алтарю Фото: Justin Tallis

Стелла – одна из множества адвокатов, которые представляли его интересы в суде. В 2010-м даже другу Фиделю казалось, что для нее это просто бизнес и ничего личного. «Стелла и Джулиан знают друг друга с 2010 года. Еще за долго до того, как он оказался в посольстве. Я тоже познакомился со Стеллой в 2010 году. Они знают друг друга уже очень давно. Я не знаю, когда у них начались именно любовные отношения. Сначала в 2010 году у них были чисто деловые отношения», – рассказал друг Ассанжа, экс-сотрудник посольства Эквадора Фидель Нарваез.

Джулиан Ассанж в 2016 году Фото: PETER NICHOLLS

Три года он скрывался в посольстве Эквадора. Все это время Стелла была рядом. В 2015-м Джулиан сломался. Морис стала для него уже не просто адвокатом. Оказалось, счастливые не только часов, но и камер видеонаблюдения не замечают. Что из этого получилось, видит весь мир. Четырехлетний Габриэл и двухлетний Макс.

Счастливая новобрачная Фото: Tayfun Salci

11 апреля 2019-го – черный день календаря для Ассанжа. Без объяснения причин посольство Эквадора отказало ему в убежище. Кажется, он до последнего не верил в это. Судьба Ассанжа оказалась в руках женщины. И даже не жены. Прити Суши Пател – министр внутренних дел Великобритании. От нее зависит, выйдет ли Джулиан из британской тюрьмы, чтобы оказаться в американской. В Америке Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы. Стелла как адвокат это прекрасно понимает. И в день свадьбы думать об этом и, правда, горько.