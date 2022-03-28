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Залысины и мешки под глазами: фото 54-летней Памелы Андерсон без фотошопа разочаровало фанатов

Limon.ee
Залысины и мешки под глазами: фото 54-летней Памелы Андерсон без фотошопа разочаровало фанатов
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Памела Андерсон
Памела Андерсон Фото: Rw/mpi/capital Pictures

В Сети появились снимки звезды «Спасателей Малибу» без обработки, пишет Topnews.

В Сети появились фото звезды Playboy и «Спасателей Малибу» Памелы Андерсон без обработки. Блондинку засняли возле ТВ-студии в Нью-Йорке.

Актриса принимала участие в утреннем шоу и позировала фотографам перед тем, как зайти в телецентр. Для выхода в свет Памела Андерсон выбрала белое вечернее платье, однако в целом внешний вид актрисы поставил в тупик ее поклонников.

Многие обратили внимание на мешки под глазами, кожу в морщинах и неудачную прическу Андерсон с явными признаками проступающих залысин.

Памела Андерсон и Брендон Томас Ли 

Rw/mpi/capital Pictures

Имя Памелы Андерсон вновь всплыло в СМИ в связи с показом на стриминговом сервисе Hulu мини-сериала «Пэм и Томми» о скандальной истории 90-х годов прошлого века с участием главной звезды Playboy 90-х и ее тогдашнего бойфренда, барабанщика группы Mötley Crüe Томми Ли.

В сериале рассказывается реальная история о том, что вскоре после свадьбы пары, случившейся всего через 96 часа после знакомства, у Томми и Памелы украли сейф, в котором находилась кассета с откровенным домашним видео.

В итоге интимные кадры попали в Интернет, став самым знаменитым домашним порно в истории и погубив дальнейшую кинокарьеру Андерсон. Роль Памелы в этом сериале сыграла Лили Джеймс, а в ее избранника перевоплотился Себастьян Стэн. К слову ни Памела Андерсон, ни Томми Ли не давали согласие на экранизацию.

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