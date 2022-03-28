Залысины и мешки под глазами: фото 54-летней Памелы Андерсон без фотошопа разочаровало фанатов
Актриса принимала участие в утреннем шоу и позировала фотографам перед тем, как зайти в телецентр. Для выхода в свет Памела Андерсон выбрала белое вечернее платье, однако в целом внешний вид актрисы поставил в тупик ее поклонников.
Памела Андерсон и Брендон Томас Ли
Rw/mpi/capital Pictures
Имя Памелы Андерсон вновь всплыло в СМИ в связи с показом на стриминговом сервисе Hulu мини-сериала «Пэм и Томми» о скандальной истории 90-х годов прошлого века с участием главной звезды Playboy 90-х и ее тогдашнего бойфренда, барабанщика группы Mötley Crüe Томми Ли.
В сериале рассказывается реальная история о том, что вскоре после свадьбы пары, случившейся всего через 96 часа после знакомства, у Томми и Памелы украли сейф, в котором находилась кассета с откровенным домашним видео.
В итоге интимные кадры попали в Интернет, став самым знаменитым домашним порно в истории и погубив дальнейшую кинокарьеру Андерсон. Роль Памелы в этом сериале сыграла Лили Джеймс, а в ее избранника перевоплотился Себастьян Стэн. К слову ни Памела Андерсон, ни Томми Ли не давали согласие на экранизацию.