Павел Дуров, помоги: внешний вид Бузовой без фотошопа в Telegram распугал подписчиков
Однако из-за того, что там они не были активными ранее, количество подписчиков оставляет лишь желать лучшего.
Такая же ситуация происходит и у самой популярной девушки России Ольги Бузовой. Ведь в сравнении с 23 миллионами подписчиков теперь у нее нет и 800 тысяч фолловеров в Telegram.
Более того, в последние дни это число не растет, а напротив падает. Всего за сутки бывшая звезда “Дома 2” потеряла более 5000 подписчиков. Отметим, накануне у нее было 802 тысячи, а теперь 797 тысяч.
И если небольшое количество подписчиков в Telegram объясняется отсутствием ботов по накрутке, то вот из-за отсутствия фильтров и масок Ольга просто негодует. Более того, она даже опубликовала пост, где призвала прекратить травлю на фоне ее внешности. По словам Бузовой, она никогда не позиционировала себя “Первой Красой”, но и к страшным совершенно точно не относится.
Всем же критиками ее внешности она пообещал бан. Возможно, эти пять тысяч оттока и есть те рьяные любители обсудить в грубой форме внешность Ольги без фильтров.
Для Бузовой это действительно проблема, так как она привыкла публиковать фото после обработки, а в Telegram такой роскоши нет.Она обратилась к разработчику социальной Сети Павлу Дурову, попросив его все же дополнить соцсеть масками, фильтрами и прочими помощниками для красоты.
«Павел Дуров! Help!», – именно так написала Ольга под видеозаписью.
И пока Бузова занимается раскруткой Telegram как новой площадки для заработка, то “Папарацци” поделились снимком, который наглядно показывает поплывшую фигуру звёздной телеведущей.
Некоторые даже предположили, что насмотревшись на Бузову без фотошопа, многие просто отписались от нее из-за бросающийся в глаза разницы между реальностью и публикуемой “картинкой”.