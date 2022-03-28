Павел Дуров, помоги: внешний вид Бузовой без фотошопа в Telegram распугал подписчиков

После блокировки в России Instagram многие звезды шоу-бизнеса перешли для общения с подписчиками в Telegram

Однако из-за того, что там они не были активными ранее, количество подписчиков оставляет лишь желать лучшего.

Такая же ситуация происходит и у самой популярной девушки России Ольги Бузовой. Ведь в сравнении с 23 миллионами подписчиков теперь у нее нет и 800 тысяч фолловеров в Telegram.

Более того, в последние дни это число не растет, а напротив падает. Всего за сутки бывшая звезда “Дома 2” потеряла более 5000 подписчиков. Отметим, накануне у нее было 802 тысячи, а теперь 797 тысяч.

И если небольшое количество подписчиков в Telegram объясняется отсутствием ботов по накрутке, то вот из-за отсутствия фильтров и масок Ольга просто негодует. Более того, она даже опубликовала пост, где призвала прекратить травлю на фоне ее внешности. По словам Бузовой, она никогда не позиционировала себя “Первой Красой”, но и к страшным совершенно точно не относится.

В доказательство она опубликовала фото с фильтрами и без макияжа.

Всем же критиками ее внешности она пообещал бан. Возможно, эти пять тысяч оттока и есть те рьяные любители обсудить в грубой форме внешность Ольги без фильтров.

Для Бузовой это действительно проблема, так как она привыкла публиковать фото после обработки, а в Telegram такой роскоши нет.Она обратилась к разработчику социальной Сети Павлу Дурову, попросив его все же дополнить соцсеть масками, фильтрами и прочими помощниками для красоты.

«Павел Дуров! Help!», – именно так написала Ольга под видеозаписью.

И пока Бузова занимается раскруткой Telegram как новой площадки для заработка, то “Папарацци” поделились снимком, который наглядно показывает поплывшую фигуру звёздной телеведущей.