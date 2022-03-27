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Лидера группы «Бумбокс» ранило под Киевом

Limon.ee
Лидера группы «Бумбокс» ранило под Киевом
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Фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.
Фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк. Фото: Efrem Lukatsky

С началом спецоперации на Украине исполнитель хита «Вахтерам» Андрей Хлывнюк вступил в ряды добровольцев территориальной обороны Киева, пишет Супер.

Вчера фронтмен группы «Бумбокс» попал под минометный обстрел и получил ранение, о чем рассказал на своей странице в соцсетях. На фотографиях видно, что у артиста повреждена часть лица. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Украинская группа «Бумбокс» не приезжает в Москву с 2014 года. В своих интервью Андрей Хлывнюк неоднократно отмечал, что скучает по своим родным и друзьям, которые живут в России.

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