С началом спецоперации на Украине исполнитель хита «Вахтерам» Андрей Хлывнюк вступил в ряды добровольцев территориальной обороны Киева, пишет Супер.
Лидера группы «Бумбокс» ранило под Киевом
Лидера группы «Бумбокс» ранило под Киевом
Вчера фронтмен группы «Бумбокс» попал под минометный обстрел и получил ранение, о чем рассказал на своей странице в соцсетях. На фотографиях видно, что у артиста повреждена часть лица. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Украинская группа «Бумбокс» не приезжает в Москву с 2014 года. В своих интервью Андрей Хлывнюк неоднократно отмечал, что скучает по своим родным и друзьям, которые живут в России.
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