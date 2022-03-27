ВИДЕО ⟩ «Давай разобьемся насмерть вместе!» Жительница Тарту, работающая в Bolt, пережила жуткую поездку

«Я работаю в Bolt чуть больше недели, и какие истории я только не услышала!» - призналась Кати из Тарту. «Начну с самого ужасного. Я везла мужчину моего возраста из села недалеко от города. Как всегда: приезжаешь, сообщаешь об этом клиенту, клиент садится в такси», — вспоминает Кати.

Мужчина сел на пассажирское сиденье рядом с водительским. «Не на заднее сиденье, а сбоку! Я поздоровалась с ним», — говорит она. Однако ответ мужчины был: «Давай разобьемся насмерть вместе! Влетим в какую-нибудь бетонную стену насмерть!».

«Я с юмором ответила, что тогда ему придется поехать с другим водителем — мне очень нравится жить! Молодой человек был очень разочарован. История начала развиваться».

В течение следующих двадцати минут Кати слышала самые разные истории от мужчины. «Несколько лет он находился в психиатрической больнице, много раз пытался убить свою мать. Он несколько раз пытался покончить с собой, а между тем снова предложил вместе разбиться», - рассказывает женщина о своем жутком опыте.

Кати объяснила, что обычно она держит руль одной рукой. «На этот раз я держала руль обеими руками, чтобы он не схватился за него и не потянул», — сказала водитель Bolt.