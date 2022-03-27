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Эстонский рэпер, добравшийся до границы Украины, все-таки не возьмет оружие в руки

Хейди Рууль Limon.ee
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Эстонский рэпер, добравшийся до границы Украины, все-таки не возьмет оружие в руки
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Андрус Элбинг или Beebilõust
Андрус Элбинг или Beebilõust Фото: Sander Ilvest

Несколько дней назад мы писали, что рэпер Андрус Эльбинг или Beebilõust отправился в Украину, чтобы помогать местным жителям на войне. Но теперь выясняется, что мужчина не возьмет в руки оружие.

Во вторник вечером эстонское общество встревожила новость о том, что рэпер Beebilõust (40) и его друг Nihvernaadi собираются ехать в Украину, чтобы бороться против Путина. В видеоролике, размещенном в социальных сетях, мужчины заявили, что им выпала честь отправиться на войну за пределы территории Эстонии. «Мы едем спасать детей. Мы не знаем, насколько ясной была бы наша голова, если бы это случилось с нашими детьми. Все равно никто ничего не делает, кроме размахивания флагами и приклеивания наклеек. С другой стороны, если бы эта война пришла сюда, то люди на другой стороне также бы размахивали сине-черно-белыми флажками».

Эльбинг заверил Elu24, что это не просто слух или странная шутка, а что они действительно решили поехать в Украину, чтобы помочь. Он признался, что отправился бы в путь, даже если бы это было запрещено. «Если кто-то запрещает что-то, наше сочувствие превосходит эти запреты», - признался рэпер. На вопрос, не боится ли он ехать в зону боевых действий, мужчина ответил, что, конечно, боится!

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