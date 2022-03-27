Эстонский рэпер, добравшийся до границы Украины, все-таки не возьмет оружие в руки

Во вторник вечером эстонское общество встревожила новость о том, что рэпер Beebilõust (40) и его друг Nihvernaadi собираются ехать в Украину, чтобы бороться против Путина. В видеоролике, размещенном в социальных сетях, мужчины заявили, что им выпала честь отправиться на войну за пределы территории Эстонии. «Мы едем спасать детей. Мы не знаем, насколько ясной была бы наша голова, если бы это случилось с нашими детьми. Все равно никто ничего не делает, кроме размахивания флагами и приклеивания наклеек. С другой стороны, если бы эта война пришла сюда, то люди на другой стороне также бы размахивали сине-черно-белыми флажками».