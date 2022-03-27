Пленительное комбо! Эстонская бизнесвумен, живущая в Сингапуре, запрыгнула на мощную машину

Эстонская бизнесвумен Лийс Ласс, которая живет в Сингапуре, поделилась в Instagram фотографией, на которой она позирует верхом на действительно мощной машине. В описании к фото она намекает, что с таким другом отправляется в приключение несколько раз в месяц.

Это не первое ее знакомство с мощными машинами. В конце прошлого года Лийс Ласс наконец-то приехала на родину и поделилась с подписчиками откровенным видео, на котором она колесит по улицам Таллинна за рулем Porsche.