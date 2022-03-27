Бизнесвумен и светская львица Лийс Ласс поделилась в соцсетях действительно крутым кадром!
Пленительное комбо! Эстонская бизнесвумен, живущая в Сингапуре, запрыгнула на мощную машину
Пленительное комбо! Эстонская бизнесвумен, живущая в Сингапуре, запрыгнула на мощную машину
Эстонская бизнесвумен Лийс Ласс, которая живет в Сингапуре, поделилась в Instagram фотографией, на которой она позирует верхом на действительно мощной машине. В описании к фото она намекает, что с таким другом отправляется в приключение несколько раз в месяц.
Это не первое ее знакомство с мощными машинами. В конце прошлого года Лийс Ласс наконец-то приехала на родину и поделилась с подписчиками откровенным видео, на котором она колесит по улицам Таллинна за рулем Porsche.
Как стало ясно из комментариев к видео, это был Porsche Panamera десятилетней давности. В интернете можно найти объявления, где цена на такое транспортное средство колеблется от 28 000 до 40 000 евро. «Девушка из маленького городка», — подписала видео Ласс.