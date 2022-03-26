В ночь на 27 марта Эстония перейдет на летнее время.
Не забудьте про часы! В ночь на воскресенье состоится перевод на летнее время
Не забудьте про часы! В ночь на воскресенье состоится перевод на летнее время
Переход на летнее время произойдет в ночь с субботы на воскресенье, 27 марта, в 3 часа.
В свою очередь обратный переход с летнего времени на зимнее состоится с субботы на воскресенье, 31 октября, в 3 часа.
В Эстонии переход на летнее время впервые случился в 1917 году. После Второй мировой войны часы какое-то время не переводились, снова летнее время было введено в обращение в 1981 году.
Переход на летнее время в ЕС является обязательным с 2001 года и направлен на улучшение работы внутреннего рынка и снижение затрат на электроэнергию.
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