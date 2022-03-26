Не забудьте про часы! В ночь на воскресенье состоится перевод на летнее время

Переход на летнее время произойдет в ночь с субботы на воскресенье, 27 марта, в 3 часа.

В свою очередь обратный переход с летнего времени на зимнее состоится с субботы на воскресенье, 31 октября, в 3 часа.

В Эстонии переход на летнее время впервые случился в 1917 году. После Второй мировой войны часы какое-то время не переводились, снова летнее время было введено в обращение в 1981 году.