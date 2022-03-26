Валерия об отмене концерта в Дубае: «Музыканты не захотели выходить на сцену с российскими артистами»

«Музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами. Там должны были выступать Светлана Захарова, Вадим Репин. Но ничего страшного, переживем и это. Руководитель фестиваля Ханс-Йоахим Фрай в 2009 году в Дрездене вручил нашему президенту Саксонский орден благодарности «за заслуги в развитии культурного сотрудничества» между Россией и Германией. Но недавно Фраю был поставлен ультиматум — либо он забирает орден у Путина, либо его лишат возможности проводить Дрезденский бал. Орден забрать он не захотел»,

«Мы за эти годы так хорошо изучили Европу, объездив каждый уголок (не все страны, но большую их часть), что если и возникает желание куда-то поехать, то точно не в Европу. У нас такая большая красивая планета, столько в ней неизведанного. Поэтому будем открывать для себя что-то другое. Кстати, мы, артисты очень хорошо знаем и свою страну. Мало кто ее так знает. Мне удалось проехать не только большие города — на машинах, поездах, вижу все своими глазами. Поэтому я хорошо знаю, каких размеров и какой красоты наша страна. Может, и другие люди, наконец, откроют ее для себя. Может, эта ситуация даст импульс для внутреннего туризма», — рассуждает Валерия.